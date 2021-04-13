Muş'ta 66 yaşındaki usta, 46 yıldır ayakkabı tamir ederek ailesini geçindiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş'ta 66 yaşındaki usta, 46 yıldır ayakkabı tamir ederek ailesini geçindiriyor

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta 66 yaşındaki usta, 46 yıldır ayakkabı tamir ederek ailesini geçindiriyor

Muş'ta 66 yaşındaki Kamil Bozyiğit, 46 yıldır ayakkabı tamirciliği yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Muş'ta 66 yaşındaki Kamil Bozyiğit, 46 yıldır ayakkabı tamirciliği yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

35 metrekarelik iş yerinde yaklaşık yarım asırdır ayakkabı tamirciliği yapan 5 çocuk babası Bozyiğit, ilk günkü gibi işini severek yapıyor.

Bozyiğit, gazetecilere, 1977 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinden gelerek yerleştiği Muş'ta hamallık yaptığını söyledi.

Daha sonra gittiği Denizli'de ayakkabı üreten bir usta ile tanıştığını anlatan Bozyiğit, "Beni atölyesinde işe aldı. Yaklaşık 1,5 yıl orada çalıştım. Tekrar Muş'a geldim ve evlendim. Ayakkabı tamirciliğini burada yapmaya karar vererek kendi iş yerimi açtım. Ayakkabıcılığın ardından başka bir usta ile de tanıştım. O da bana demlik, tencere gibi ev eşyalarını tamir etmeyi öğretti. Şu anda buradaki iş yerimde her türlü tamirat işini yapıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mario Draghi Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Canan Ergüder Murat Yıldırım
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Töre Caner Erkin Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muş'ta 66 yaşındaki usta, 46 yıldır ayakkabı tamir ederek ailesini geçindiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:04:09. #1.14#
title