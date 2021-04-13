Muş'ta 66 yaşındaki usta, 46 yıldır ayakkabı tamir ederek ailesini geçindiriyor

Muş'ta 66 yaşındaki Kamil Bozyiğit, 46 yıldır ayakkabı tamirciliği yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Muş'ta 66 yaşındaki Kamil Bozyiğit, 46 yıldır ayakkabı tamirciliği yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

35 metrekarelik iş yerinde yaklaşık yarım asırdır ayakkabı tamirciliği yapan 5 çocuk babası Bozyiğit, ilk günkü gibi işini severek yapıyor.

Bozyiğit, gazetecilere, 1977 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinden gelerek yerleştiği Muş'ta hamallık yaptığını söyledi.

Daha sonra gittiği Denizli'de ayakkabı üreten bir usta ile tanıştığını anlatan Bozyiğit, "Beni atölyesinde işe aldı. Yaklaşık 1,5 yıl orada çalıştım. Tekrar Muş'a geldim ve evlendim. Ayakkabı tamirciliğini burada yapmaya karar vererek kendi iş yerimi açtım. Ayakkabıcılığın ardından başka bir usta ile de tanıştım. O da bana demlik, tencere gibi ev eşyalarını tamir etmeyi öğretti. Şu anda buradaki iş yerimde her türlü tamirat işini yapıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım