Muş'ta 65 yaş üstü vatandaşlar evde kalmayı tercih etti Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün ikinci sokağa çıkma hakkını kullanmayarak evde kalmayı tercih etti.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün ikinci sokağa çıkma hakkını kullanmayarak evde kalmayı tercih etti. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile bugün 12.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkma hakkı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, ikinci izinlerinde evlerinden çıkmadı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkmayınca park ve bahçeler de boş kaldı. - MUŞ Kaynak: İHA