Son dakika haberi! MUŞ'TA 6 KATLI BİNADA YANGIN; CAN PAZARI YAŞANDI - Haberler
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Son dakika haberi! MUŞ'TA 6 KATLI BİNADA YANGIN; CAN PAZARI YAŞANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Muş'ta, bir özel eğitim kursunun da içerisinde bulunduğu 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen ve ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesin kaldırılan 15 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Muş'ta, bir özel eğitim kursunun da içerisinde bulunduğu 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen ve ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesin kaldırılan 15 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaşanan yangında öğrenciler büyük korku ve panik yaşadı. Yangından hemen sonra vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntüler ise yaşanan paniği gözler önüne sererken yangın sonrası polis binaya giriş çıkışları yasakladı.

Son dakika haberi! MUŞ'TA 6 KATLI BİNADA YANGIN; CAN PAZARI YAŞANDI

Son dakika haberi! MUŞ'TA 6 KATLI BİNADA YANGIN; CAN PAZARI YAŞANDI

Son dakika haberi! MUŞ'TA 6 KATLI BİNADA YANGIN; CAN PAZARI YAŞANDI

Son dakika haberi! MUŞ'TA 6 KATLI BİNADA YANGIN; CAN PAZARI YAŞANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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