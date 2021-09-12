MUŞ'TA 6 KATLI BİNADA YANGIN; CAN PAZARI YAŞANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MUŞ'TA 6 KATLI BİNADA YANGIN; CAN PAZARI YAŞANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'ta, bir özel eğitim kursunun da içinde bulunduğu 6 katlı binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

MUŞ'ta, bir özel eğitim kursunun da içinde bulunduğu 6 katlı binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Öğrenciler ve öğretmenler yangından kurtulmak için camlardan sarkarken, itfaiye ile çevredekilerin getirdiği merdivenlerle mahsur kalanlar kurtarıldı. Yangından etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiyeye yetersiz müdahale tepkisinde bulunuldu.

Yangın, saat 13.00 sıralarında, İstasyon Caddesi üzerinde, bir özel eğitim kursunun da içinde bulunduğu 6 katlı binanın arka kısmında çıktı. Klima motorlarının olduğu bölgede kartonların tutuşmasıyla çıktığı iddia edilen yangını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmesiyle patlayan camlardan içeri giren duman, özel eğitim kursundaki sınıflara ulaştı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenci ve öğretmenler kendilerini camdan sarkıtarak, çevreden yardım istedi. Kurstaki yaklaşık 80 öğrencinin korku ve panik yaşadı.

'MERDİVEN, MERDİVEN DİYE BAĞIRIYORUZ'

Bazı öğrencilerin sinir krizi geçirdiği olayda, birçok kişi de mahsur kalan öğrencileri kurtarmaya çalıştı. Güçlükle tahliye edilen öğrenci ve öğretmenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar dumandan etkilenenlere ayran verdi. Ayrıca binadaki aileler de tahliye edilirken, öğrenci yakınları ise paniğe kapılarak, korkulu anlar yaşadı. Yangından etkilenen yaklaşık 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında yaşananları anlatan coğrafya öğretmeni Mehmet Tuncer, 'Öğrencileri arka sınıflara doğru götürdük. Kapıların altından, üstünden içeri hep duman atıyordu. Perdeleri alıp kapıların alt ve üstüne sıkıştırdık. Aşağıya bağırıyoruz, merdiven merdiven merdiven diye. Derme çatma bir merdiven göndermişler. Öğrenciyi göndersek bile aşağıya doğru inemeyecek. O şekilde bir merdiven mi gelir ' İçeriye girmişler ne bir gaz maskesi, ne bir oksijen cihazı yok. Kendi halleriyle girmişler. Bu şekilde bir kurtarma olmaz ki. Hasta öğrencilerimiz vardı, ilk önce onları aldık dışarı? diye konuştu.

'ÇOK KORKTUK '

Dumandan etkilenen öğrencilerden Esma Aşar ise, 'Sınıfta ders işliyorduk dumanlar içeri atmaya başladı, yangın çıktı. Biz de bir sınıfa toplandık. Çok korktuk' dedi. Öte yandan kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUŞ'TA 6 KATLI BİNADA YANGIN; CAN PAZARI YAŞANDI

MUŞ'TA 6 KATLI BİNADA YANGIN; CAN PAZARI YAŞANDI

MUŞ'TA 6 KATLI BİNADA YANGIN; CAN PAZARI YAŞANDI

MUŞ'TA 6 KATLI BİNADA YANGIN; CAN PAZARI YAŞANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Muş'ta 6 katlı binada yangın; can pazarı yaşandı

Son dakika haberleri | Muş'ta 6 katlı binada yangın; can pazarı yaşandı

 Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti

Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti

 Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar

Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Uğur İbrahim Altay
Magazin Gökhan Çıra Derya Baykal
Spor Fatih Terim Okan Buruk Gökhan Çıra Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MUŞ'TA 6 KATLI BİNADA YANGIN; CAN PAZARI YAŞANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 16:11:51. #1.12#