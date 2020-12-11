Muş'ta 56 saatlik kısıtlama başladı
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Muş'ta 56 saatlik kısıtlama başladı

11.12.2020 22:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:16

Muş'ta 56 saatlik kısıtlama başladı Muş'ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Muş'ta 56 saatlik kısıtlama başladı

MUŞ - Muş'ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Muş'ta da korona virüsle mücadele kapsamında 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi günü 05.00'te sona erecek. Vatandaşların, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte evlerine çekilmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda denetim başlatan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara işlem yapıyor.

Muş'ta 56 saatlik kısıtlama başladı
Muş'ta 56 saatlik kısıtlama başladı
Muş'ta 56 saatlik kısıtlama başladı
Muş'ta 56 saatlik kısıtlama başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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