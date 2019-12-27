Muş'ta 56 köy yolu ulaşıma kapandı
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Muş'ta 56 köy yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar ve tipi nedeniyle 527 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

27.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:11

'ndeki 4 ilde kar ve tipi nedeniyle 527 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçelerden 'da 70, Başkale'de 35, 'da 24 ve Çatak'ta 3 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin, yolu kapalı yerleşim birimlerine yönlendirildiği bildirilen açıklamada, ulaşımın kısa sürede sağlanacağı kaydedildi.

'ta 56, Bitlis'te 28, Hakkari'de de 95 köy ile 216 mezranın yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Muş'ta 56 köy yolu ulaşıma kapandı
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