Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
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Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu

Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulunduMUŞ'un Varto ilçesi yolu güzergahında devam eden yol yapım çalışmalarında omurgasız deniz canlıları olabileceği düşünülen 50 milyon yıllık fosiller bulundu.

03.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:36

Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu

MUŞ'un Varto ilçesi yolu güzergahında devam eden yol yapım çalışmalarında omurgasız deniz canlıları olabileceği düşünülen 50 milyon yıllık fosiller bulundu.

Muş'ta önceki yıllarda bulunan mollusca fosillerine ilaveten yine omurgasız deniz canlıları olabileceği düşünüldüğü 50 milyon yıl yaşında midye kabuğu ve salyangoz fosilleri bulunarak, incelemeye alındı. Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, bölgede bulunan fosillerden aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu, fosillerin yaklaşık 50 milyon yıllık olduğu düşüncesini paylaştı.

Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamasında, Paleocoğrafik olarak Muş Ovası'nın denizle kaplı olduğu veya suyla kaplı olduğu dönemlere ait paleontolojik verilere ulaştıkları düşüncesinde olduğunu belirtti. Dölek, "Muş'un Varto İlçesi çevresinde devam eden yol çalışmaları sırasında önceki yıllarda da bulduğumuz mollusca fosillerine ilaveten yine omurgasız deniz canlıları olabileceğini düşündüğümüz fosiller bulduk. Morfolojik olarak, şekilsel olarak baktığımız zaman yaklaşık olarak bunların 50 milyon yıl yaşında olabileceğini tahmin ediyoruz. Ama kesin değerlendirmeler paleontolojik anlamda yaşlandırmalar yapıldıktan sonra ortaya çıkar. Paleocoğrafik olarak da bunun anlamı Muş Ovası'nın denizle kaplı olduğu veya suyla kaplı olduğu dönemlere ait paleontolojik verilere ulaştığımızı düşünüyorum" diye konuştu. ÖRNEKLER ÜZERİNDE İNCELEMELER YAPILACAK

Bölgede bulunan fosillerden aldıkları örnekler üzerinde yapılacak olan çalışmadan söz eden Dölek, "Bunlarda paleontolojik olarak ilaçlandırma yapılacak, paleontolojik olarak ilaçlandırmayla birlikte ait oldukları jeolojik dönem daha net bir şekilde ortaya konulacak. Bulunan fosillere morfolojik olarak baktığımız zaman yaklaşık olarak 50 milyon yıl öncesine ait canlılara benzemekte ama kesin bir şey söyleyebilmemiz için paleontolojik çalışmaların yapılması gerekiyor" dedi.

Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu

Kaynak: DHA

Manşet

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