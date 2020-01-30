Muş'ta 50 bin mektekarelik alana tekstil fabrikası kurulacak
Haberler » Güncel » Muş'ta 50 bin mektekarelik alana tekstil fabrikası kurulacak - Haber

Muş'ta 50 bin mektekarelik alana tekstil fabrikası kurulacak

Muş Valiliği ve Muş Belediyesi işbirliğiyle kente yeni bir tekstil fabrikası kurulması için çalışma başlatıldı.

30.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:54
Muş'ta 50 bin mektekarelik alana tekstil fabrikası kurulacak

ve Muş Belediyesi işbirliğiyle kente yeni bir tekstil fabrikası kurulması için çalışma başlatıldı.

Vali İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat , fabrikanın kurulmasının planlandığı merkeze bağlı Çöğürlü köyü yakınlarındaki yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda incelemelerde bulundu.

Asya, kentin istihdamına büyük katkı sağlaması beklenen tekstil fabrikasının fizibilite çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Projeyi çok önemsediklerini bildiren Asya, kurulacak fabrikanın kente hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler