Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

09.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:43

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş'ta jandarma tarafından gerçekleştirilen ve 2 gün süren operasyonda 5 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden birinin gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Erdal Tekay olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca 07-08 Aralık tarihlerinde yapılan ve iki gün süren operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden aramalarda 300 bin TL ödülle Gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu 'Ciwan Tolhildan' kod adlı Musa Kalkan olduğu belirlenmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Operasyon görüntüsü

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA