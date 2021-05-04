Muş'ta 5 bin kişilik aşevinin temeli atıldı

Kızılay Muş Şube Başkanlığı ile iş adamı Gıyasettin Bingöl'ün katkılarıyla kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 5 bin kişilik aşevinin temeli törenle atıldı.

Kızılay Muş Şube Başkanlığı ile iş adamı Gıyasettin Bingöl'ün katkılarıyla kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 5 bin kişilik aşevinin temeli törenle atıldı.

Kızılay Şube Başkanlığı bahçesinde yapılan temel atma töreninde konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş'un yetiştirdiği iş insanı Gıyasettin Bingöl'ün bağışlarıyla burada Türk Kızılay'ına bir AŞ evi kazandırılacağını söyledi. Binlerce kişinin buradan yararlanma imkanına sahip olacağını ifade eden Vali Gündüzöz, "Ben öncelikle hayırseverimizin hayrının hayırlı olmasını, kabul edilmesini, Allah katında en güzel şekilde karşılanmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. İnşallah aşevi tamamlandığında salgın geçmiş olur ve salgın geçmişken daha büyük bir törenle açılış yaparız" diye konuştu.

"Tam kapanma ile ilgili olarak kolluk kuvvetlerimiz ve sahadaki diğer görevlilerimiz denetlemelere devam ediyor" diyen Vali Gündüzöz, "Bazı vatandaşlarımızın kural ihlal yaptığını görüyoruz bizde gereğini yapıyoruz. Ama genel olarak kurallara uyulduğunu biliyoruz. Kurallara ne kadar uyarsak normalleşmeye o kadar çabuk ulaşırız. Dolaysıyla bu bir kul hakkıdır, ayni zamanda kurala uymayan kişi toplumun kul hakkına giriyor" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından kurban kesimi yapılarak dualar eşliğinde AŞ evinin temeli atıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı