Muş'ta 5 bin kişi kapasiteli aşevinin temeli atıldı
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Muş'ta 5 bin kişi kapasiteli aşevinin temeli atıldı

Muş'ta 5 bin kişi kapasiteli aşevinin temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı ile iş insanı Gıyasettin Bingöl'ün katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek 5 bin kişilik aşevinin temeli atıldı.

Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı ile iş insanı Gıyasettin Bingöl'ün katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek 5 bin kişilik aşevinin temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş'un yetiştirdiği iş insanı Gıyasettin Bingöl'ün bağışlarıyla Kızılay'a bir aşevi kazandırıldığını söyledi.

Aşevinden kentteki binlerce kişinin yararlanabileceğini belirten Gündüzöz, "Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen başta Türk Kızılay Muş Şubesi Başkanımız Cengiz Koç olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah aşevi tamamlandığında salgın geçmiş olur ve büyük bir törenle buranın açılışını yaparız." diye konuştu.

Tam kapanmayla ilgili kolluk kuvvetlerinin ve sahadaki diğer görevlilerinin denetlemelere devam ettiğini aktaran Gündüzöz, bazı vatandaşların kural ihlali yaptığına dikkati çekerek, herkesin kurallara uyması uyarısında bulundu.

Salgının çeşitli kamu hizmetlerinin devam etmeyeceği ya da aksayacağı anlamına gelmediğini anlatan Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için her türlü tedbir alınmış durumda. Kamu ve özel sektör yatırımları ile imalat sanayinin ve tarımsal faaliyetlerin aksamaması için tedbirler alındı. İnşallah Türkiye pandemiden en az zararla çıkacak. Hükümetimiz bu konuda çok ciddi tedbirler alıyor. Biz de sahada Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle, İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar ve tavsiyelerle gereğini yapmaya çalışıyoruz."

Kızılay Şube Başkanı Koç ise Türk Kızılay'ın Türkiye'nin her ilinde aşevi projesi geliştirdiğini belirterek, "Aşevi için Valilik tarafından 650 metrekare arsa tahsisi yapıldı. Aşevi haftanın 7 günü engelli, yaşlı, dul, kimsesiz vatandaşlar ve öğrencilere hizmet verecek. Bir öğünde en az 3 çeşit yemek çıkarılacak aşevinde, ilk aşamada 1500 ihtiyaç sahibine hizmet vermeyi planlıyoruz. Yemeklerimizi ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar götürüp bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Kurban kesilmesinin ardından dualar eşliğinde aşevinin temeli atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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