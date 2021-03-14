Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele
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Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele

14.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:57

Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele Muş'ta 135 köy yolu ulaşıma açıldı Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 141 köy yolundan 135'i ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele

Muş'ta 135 köy yolu ulaşıma açıldı

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 141 köy yolundan 135'i ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte etkisini sürdüren kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde çalışma yürüten kar kaplanları, 135 köy yolunu ulaşıma açarken, kapalı 6 köy yolunda da çalışma sürdürüyor. Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dünden bu yana 135 köy yolunun ulaşıma açıldığını belirterek, Varto'da 4, Korkut'ta 1 ve Hasköy'de 1 köy olmak üzere toplam 6 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi.

Merkeze bağlı Üçevler grup köy yolundaki çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi saha amir yardımcısı Mustafa Yaşlık, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Muş İl Özel İdaresi olarak yapmış olduğumuz karla mücadele çalışmasında 7/24 kesintisiz olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek adına mücadele ediyoruz. Kar yağışıyla birlikte birçok köy yolumuz ulaşıma kapanmıştır. Yüksek kesimlerde 4-5 metreye varan kar kütlelerinden dolayı aralıksız olarak vatandaşlarımıza hizmet edebilmek amacıyla çalışmaktayız." dedi.

Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele
Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele
Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele
Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele
Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele
Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele
Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele
Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele
Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele
Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele
Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele
Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele
Muş'ta 4 metre karla zorlu mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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