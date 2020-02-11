Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgasına ilişkin dava

11.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:52

Muş'ta iki aile arasında mera yüzünden çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davanın duruşması Kayseri'de görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Tahir Ağkan ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklar Osman, Erdal, Abdulhalık, Şükrü, Kutbettin ve Sinan Ağkan, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklar Servet, Yüksel ve Halit Gün ise duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı mütalaasını yineleyerek, bazı sanıklar yönünden, "kasten öldürmek" suçundan 3'er kez müebbet hapis cezası ile "kasten yaralama" suçlarından ceza istedi.

Sanık Osman Ağkan'ın avukatının esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme başkanı, sanıklara tutukluluğa ilişkin söz verdi.

Sanık Tahir Ağkan, 2 gün içinde 5 farkı olay yaşandığını ve Gün ailesinin fertlerinin kendilerine saldırdığını öne sürdü.

Saldırıda, karşı tarafın kendisini linç etmeye kalkıştığını ve kardeşini öldürdüğünü belirten Ağkan, "O köyde 20 yıl muhtarlık yaptım. Sabah erken saatte evde uyurken saldırdılar. Beni linç ettiler, dağ gibi kardeşimi öldürdüler. Aracı silahla taramadık. Bu olayda ailece mağduruz. Suçsuzum, tahliye ve beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanıklardan Kutbettin Ağkan da tutuklu yargılanan kardeşleriyle birlikte iftiraya uğradıklarını savunarak, tahliye ve beraatini talep etti.

Tutuklu diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

Olay

Muş merkeze bağlı Aşağıyongalı köyünde 3 Temmuz 2017'de iki aile arasında mera yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, aynı aileden Yücel, Fevzi ve Nevzat Gün ile Sadık Ağkan hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklanmıştı.

Kaynak: AA