4 aydır kapalı olan alternatif köy yolu 7 günde açılabildi (2)

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Muş İl Özel İdaresi ekipleri, köylülerin alternatif olarak 23 kilometre uzunluğundaki Üçevler köy yolunu 7 günde açabildi.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, köylülerin alternatif olarak 23 kilometre uzunluğundaki Üçevler köy yolunu 7 günde açabildi.

Kışın çetin geçtiği Muş'ta karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle 4 aydan bu yana kapalı olan Üçevler köy yolunun açılması için geçen hafta çalışma başlattı.

Köylülerin alternatif olarak kullandığı ve kar kalınlığının yer yer 15 metreyi bulduğu yolda zor şartlarda çalışan ekipler, dağların dik yamaçları ve çığ tehlikesinin bulunduğu bölgede kardan tünel oluşturdu.

7 gün süren çalışma sonucu kentte kar nedeniyle kapalı olan son yolu açmayı başaran ekipler, bu yıl ki karla mücadele çalışmasını tamamladı.

Ekiplerin metrelerce karın bulunduğu bölgedeki çalışması drone ile görüntülendi.

"Kapalı yolumuz kalmadı"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere, Üçevler yolunun açılmasıyla bu yılki karla mücadele çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Sorumluluk alanlarında 367 köy ve 208 mezranın bulunduğunu ifade eden Yentür, şöyle konuştu:

"Zorlu bir kıştı. Yüksek yerlerde kar, fırtına ve tipi nedeniyle sürekli yollarımız kapandı. Her ne kadar ovada sıkıntı yaşamadıysak ta yüksek yerlerde karla mücadele konusunda zorluklarla karşılaştık. Bu yıl karla mücadelede 64 iş makinesi ve 90 personel çalıştı. Bir aksaklık yaşamadan sezonu bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Açtığımız yolların yarım saat sonra tekrar kapandığına şahit olduk. Zaman zaman iş makineleri yolun altı kısmına kaydı. Bazen de dik yamaçlarda çığ tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Bu sene yol açarken 2 defa çığ düştü. Kazası belasız atlattık, sadece iş makinelerinde hafif maddi hasar oluştu."

"Tipiden dolayı burada metrelerce kar var"

Ekip Şefi Fehim Karakaya da Üçevler grup köy yolunda bir hafta süren çalışma sonucu yolu açtıklarını belirterek, "Bu bölgede tipiden dolayı 20 metreye yakın kar var. Çalışma bizi çok zorladı. Bazı bölgelerde çığ var. Operatörler bazen yolu görmüyor. Muş Ovası'nda şu anda çiçekler açmış ama burada metrelerce kar var. Bu da bölgenin güzelliği." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım