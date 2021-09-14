Muş'ta 4-6 yaş çocuklar için Kur'an kursları başladı - Haberler
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Muş'ta 4-6 yaş çocuklar için Kur'an kursları başladı

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta 4-6 yaş çocuklar için Kur'an kursları başladı

Muş'ta 4-6 yaş çocuklar için 30 noktada düzenlenen törenle Kur'an kursları başladı.

Muş'ta 4-6 yaş çocuklar için 30 noktada düzenlenen törenle Kur'an kursları başladı.

Zafer Mahallesindeki Zafer Kur'an Kursu'nun açılışında konuşan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, geçmiş yıllarda olmayan bir eğitime başladıklarını söyledi.

4-6 yaş çocuklara yönelik kursların Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en önemli projelerden biri olduğunu belirten İmamoğlu, "Hani büyüklerimiz 'ağaç yaş iken, eğilir' diyorlar işte çocuklarımız küçük yaşta hem dini eğitimini de alsınlar diye 4-6 yaş çocuklarımız için kurslara başladık" dedi.

Bu kursu bitiren çocukların direk ilkokul 1. sınıfa yaptırabileceğini kaydeden İmamoğlu, şunları ifade etti:

"Burada bizim yavrularımız Allah'ı, peygamberi, kitabı öğreniyorlar. Yeme içme adabını öğreniyorlar, küçük küçük ilahiler öğrenmeye çalışıyorlar. Namaz nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? onları sıkmadan anlayacağı bir üslupla vermeye çalışacağız. Bunun yanında da önümüzdeki dönemde ilkokula kayıt olacak çocuklarımıza aynı zamanda alfabeyi de öğretmeye çalışıyoruz. El becerilerini kazandıracağız ve en önemlisi de bizim kurslarımıza kayıt olan bir öğrenci milli eğitimle ortak projemiz olduğundan dolayı, milli eğitimin bize verdiği şifre ile sanki bir okulun öğrencisiymiş gibi kayıt oluyor. Burayı bitiren bir öğrenci artık milli eğitimin ana sınıfına gitmeden direk ilkokula 1. sınıfa kaydını yaptırabilecektir. Heyecanlıyız, dersimize, iyi çalışıyoruz inşallah bu eksikliği Muş'ta gidermiş olacağız vatandaşlarımızdan güzel bir katılım var."

Çocuğunu Kur'an kursuna getiren velilerden Ayşe Yıldırım da, "Çocuğumun burada Kur'an öğrenimi almasını istiyorum. Bu nedenle müftülüğe teşekkür ederiz" diye konuştu

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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