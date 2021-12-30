Muş'ta bu sezon 38 bin 290 ton şeker üretildi

MUŞ (AA) - Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketince 2021-2022 pancar alım kampanyası kapsamında 38 bin 290 ton şeker üretilerek birçok kente gönderildi.

Kampanya kapsamında 1280 çiftçi tarafından 56 bin 500 dekar alanda ekimi yapılan pancardan 264 bin ton şeker pancarı elde edildi.

Çiftçilerden alınarak fabrikada işlenen şeker pancarlarından bu yıl 38 bin 290 ton şeker elde edildi.

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, gazetecilere, kampanyanın ilk gününden bu yana şeker satışlarının devam ettiğini söyledi.

Üretilen şekerin 13 bin 34 tonunu sattıklarını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Aralık ayında 5 bin tonun üzerinde şeker satışı yaptık. Hava durumu koşullarına göre günde 150-300 ton şeker sevkiyatı yapıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'nun tüm illerine fabrikamızdan şeker gitmektedir. Şu anda satışa açık şeker miktarımız 25 bin ton bandında. Bu sezon elimizdeki şekeri bitirmeyi hedefliyoruz. Satışımızı hiçbir zaman durdurmadık. Türkiye'de ciddi manada bir şeker sıkıntısı olduğuna inanmıyorum. Ülkenin tüm fabrikalarının ürettiği şeker, hali hazırda yurt içi ihtiyacımızı karşılayacak miktardadır. Şekerle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Biz, ilk günden beri satışımızı hiçbir zaman durdurmadık. Daha önce şeker satışı yapmamış kişilerin şeker talebini karşılamıyoruz. Bununla ilgili şeker talebinde bulunan kişilerden imalatçı, işletme ve faaliyet belgelerini istiyoruz."