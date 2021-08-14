Muş'ta 35 milyon yıllık olduğu düşünülen deniz canlısı fosilleri bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş'ta 35 milyon yıllık olduğu düşünülen deniz canlısı fosilleri bulundu

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'un Bulanık ilçesinde yapılan arazi araştırmasında 35 milyon yıllık olduğu tahmin edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu.

Muş'un Bulanık ilçesinde yapılan arazi araştırmasında 35 milyon yıllık olduğu tahmin edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu.

İlçesinin Akçaarmut köyü yakınlarında fosillerle ilgili inceleme yapan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, bulduğu omurgasız deniz canlıları fosillerini yaş, tür ve cins tayini için paleontologlara gönderecek.

Dölek, gazetecilere, Afet Yönetim, Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak uzun süre bölgede çalışma yaptıklarını, geçen yıl arazide Mollusca fosilleri bulduklarını söyledi.

Omurgasız deniz canlıları fosilleriyle ilgili haberler çıktıktan sonra bu yıl içinde Bulanık'ta da benzer fosillerin olduğu yönünde bilgi aldıklarını ifade eden Dölek, şöyle konuştu:

"Arazide Mollusca fosilleri beklerken Gastropod ve deniz kestanesi ile farklı türlere ait olduğunu düşündüğümüz fosillerle karşılaştık. Bunların 35 milyon yıl öncesine ait olabileceğini düşünüyoruz. Paleontologlardan gelen bilgiler ışığında Doğu Anadolu Bölgesi'nin coğrafyasını bu yeni veriler ışığı altında tekrar, yeniden belki yorumlayacağız. Doğu Anadolu Bölgesi coğrafyası özelinde Muş'un da paleocoğrafyası ve paleoiklim koşulları hakkında yeni verilere, yeni bilgilere sahip olmuş olacağız."

Dölek, bulunan fosillerin tropikal bir denizde yaşayan canlılar olduğunu düşündüklerini dile getirerek, "Bu deniz sıcak. Yani bugünkü koşullara göre daha sıcak tropikal bir deniz. Yüksek sıcaklığa sahip. Köpek balıklarının olduğu, mercanların bulunduğu, Gastropodların, deniz kestanelerinin yaşadığı bir deniz veya bir ekolojik ortamdan bahsediyoruz. Buranın paleocoğrafyası yeni yorumların yapılmasına neden olacaktır. 1600 metre yüksekte fosillere rastlanılıyor olması, doğal olarak buranın daha önce deniz olduğunun işaretidir. Bizi şaşırtan özelliklerden bir tanesi de acı su veya göl ortamından sıcak deniz canlılarına ait fosillere geçiş olması buranın paleocoğrafyasıyla ilgili belki de yeni yorumların yapılmasına neden olacaktır." diye konuştu.

Muş'ta 35 milyon yıllık olduğu düşünülen deniz canlısı fosilleri bulundu
Muş'ta 35 milyon yıllık olduğu düşünülen deniz canlısı fosilleri bulundu
Muş'ta 35 milyon yıllık olduğu düşünülen deniz canlısı fosilleri bulundu
Muş'ta 35 milyon yıllık olduğu düşünülen deniz canlısı fosilleri bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Mustafa Demir Erdoğan Yüksek Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Berdan Mardini Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muş'ta 35 milyon yıllık olduğu düşünülen deniz canlısı fosilleri bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 13:07:35. #1.14#

title