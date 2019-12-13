Muş'ta 35 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta gece etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.
13.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:26
Muş'ta gece etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.
Muş'ta etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 35 köy yolunda, Muş İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. - MUŞ
Kaynak: İHA