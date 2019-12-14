Muş'ta 35 kardan dolayı kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
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Muş'ta 35 kardan dolayı kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Muş'ta iki gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 35 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı.

14.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:17
Muş'ta 35 kardan dolayı kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

'ta iki gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 35 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı.


Muş'ta kar yağışı özellikle dağ köylerini olumsuz yönde etkilemeye başladı. 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 35 köy için yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların tamamını yeniden ulaşıma açtı. - MUŞ

Kaynak: İHA
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