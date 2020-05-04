Muş'ta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı
04.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:39
Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 3 yerleşim yeri karantinaya alındı.
Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 3 yerleşim yeri karantinaya alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Yazla köyü ile Malazgirt ilçesi Kunuca köyü ve Kazgöl köyüne bağlı Dedeağaç mezrasında korona virüs (Kovid-19) vakası görüldüğü kaydedildi. Köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile adı geçen iki köy ve bir mezranın 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi. - MUŞ
Kaynak: İHA