Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Şenyayla bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

24.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:40
Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şenyayla bölgesinde İl Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


Muş Şenyayla bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu Şenyayla/Dorsin terörist grubunun; 12 Eylül 2019'da Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçkorur köyünde 7 vatandaşın şehit edildiği ve 10 vatandaşın yaralandığı EYP'li saldırının sorumlusu olduğu belirtildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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