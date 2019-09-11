Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
11.09.2019 18:16
Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muş merkez Şenyayla kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
Kaynak: AA