Muş'ta 3 iş yeri, 1 kafeterya ve 4 konut satışa çıkarılıyor

25.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:22

MUŞ (İHA) – Muş'ta 'Kat Karşılığı Rezidans' projesi kapsamında yaptırılan ve belediyeye ait olan 3 iş yeri, 1 kafeterya ve 4 konutun 28 Kasım 2019 Perşembe günü satışa çıkarılacağı belirtildi.



Belediye Başkanı Feyat Asya'nın vaatleri arasında yer alan ve kaynak üretme noktasında büyük bir öneme sahip olan kat karşılığı rezidans projesi tamamlandı. Yapımı üstlenen firma ile imzalanan sözleşme gereği mülkiyeti Muş Belediyesine ait iş yerleri ve konutların satışı için ağustos ayında ihale yapılmıştı. Büyük bir kısmı satılan iş yeri ve konutların geri kalanları için yeniden ihale yapılıyor. Proje kapsamında kalan 3 iş yeri, 1 kafeterya ve 4 konut, perşembe günü saat 14.30'da satışa çıkarılıyor. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile satışı yapılacak olan taşınmazların muhammen bedelleri, metrekareleri ve konumlarına göre değişiyor.



500 TL karşılığında şartname evrakının temin edilebileceği ihaleye; ihaleyi yapan idarenin ita amirleri, ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, bu şahısların eşleri ve ikinci derece dahil kan ve sihri hısımları ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar katılamayacak.



Gerçek kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri



İhaleye katılmak isteyen vatandaşların sunması gereken evraklar ise, şu şekilde açıklandı:



"Nüfus cüzdan fotokopisi. Tasdikli nüfus kayıt örneği( İkametgah adresi yazılı olarak ilgili nüfus müdürlüğünden alınacak). Bu şartnamede belirlenen tutarda geçici teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilat veznelerine yatırıldığına dair makbuzu. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekaletnameyle vekili Noter tasdikli imza beyannamesi. İsteklinin ortak girişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi ( istekli üzerinde ihale kalması halinde ortaklarca imzalı ortak sözleşmesi verilecektir). Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. Doküman alındı belgesi (Tahsilat makbuz fotokopisi). Belediyeye borcu olmadığına dair, ilişik kesme belgesi."



Tüzel kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri



İhaleye tüzel kişi sıfatıyla katılmak isteyenlerin ise idareye vermesi gereken evraklar şu şekilde:



"Kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri. Bu şartnamede belirlenen tutarda geçici teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilat veznelerine yatırıldığına dair makbuzu. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza sürküsü beyannamesi, isteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. (İstekli üzerine ihale kalması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. Doküman alındı belgesi. Belediyeye borcu olmadığına dair, ilişik kesme belgesi." - MUŞ

Kaynak: İHA