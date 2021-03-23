Muş'ta 3 bin çiftçiye bin 560 ton buğday tohumu
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Muş'ta 3 bin çiftçiye bin 560 ton buğday tohumu

23.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:59
Muş'ta 3 bin çiftçiye bin 560 ton buğday tohumu

Tarım ve Orman Bakanlığının "Buğday Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Muş'taki 3 bin çiftçiye yüzde 75 hibeyle bin 560 ton sertifikalı yazlık buğday tohumu dağıtılmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Buğday Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Muş'taki 3 bin çiftçiye yüzde 75 hibeyle bin 560 ton sertifikalı yazlık buğday tohumu dağıtılmaya başlandı.

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine tırlarla getirilen buğday tohumları, köy muhtarlarına teslim edildi. Ekimi yapılacak olan buğday tohumlarının hasat zamanında kent ekonomisine yaklaşık 40 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor. Programda konuşan Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Tarım ve Orman Bakanlığının "Buğday Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 75 hibeli olarak desteklenen yazlık buğday tohumunu dağıttıklarını söyledi. Muş'ta tarım arazilerini etkin bir şekilde kullanmayı amaçladıklarını belirten Yazıcı, tarımsal üretimi artırma, çiftçileri üretime yönlendirme ve bitkisel üretim gelir miktarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ise kentte 78 bin dekar alanda bin 560 ton buğday ekimi yapılacağını hatırlatarak, "Bu sayede ilimizin hem 6 aylık ekmek ihtiyacı karşılanabilecek hem de yaklaşık 40 milyon lira katkı sağlanacak. Beklentimiz 20 bin ton civarında ürün elde etmektir. Bu da hem ülke ekonomisine hem de çiftçilerimize yaklaşık 40 milyon lira katkı sağlayacaktır" dedi. - MUŞ

Muş'ta 3 bin çiftçiye bin 560 ton buğday tohumu
Muş'ta 3 bin çiftçiye bin 560 ton buğday tohumu
Muş'ta 3 bin çiftçiye bin 560 ton buğday tohumu
Muş'ta 3 bin çiftçiye bin 560 ton buğday tohumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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