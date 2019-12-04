Muş ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

04.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:26

Muş Engelliler Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Bahçeşehir Koleji kampüsündeki etkinlikte konuşan Vali Vekili Mehmet Kocabay, engelli vatandaşların düne göre, günlük yaşamlarını çok daha rahat bir şekilde idame ettiğini belirterek, "Engelli vatandaşlarımız sokakta, camide, okulda, iş yerinde rahat bir şekilde hayatlarını yürütmek için gerekli olan bütün yapması gerekenler yapılmıştır, yapılıyor. Türkiye'deki nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ü engelli vatandaşlardan oluşmaktadır." dedi.

Dernek başkanı Bedri Korkmaz da engelli olmanın, başarılı olmak için bir engel olmadığını ifade ederek, "Sosyal hayatta engellilere sağlanan imkan ve kolaylıklar bir toplumun gelişmişlik düzey ve çağdaşlığını, insana verilen değer ve önemini belirleyen yansımalardır." diye konuştu.

Programa Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, MŞÜ Rektör Vekili Prof. Dr Yaşar Karadağ, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA