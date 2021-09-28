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Muş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

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Muş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

Muş'un Bulanık ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BULANIK, MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muş'un Bulanık ilçesinde saat 22.08'de, yerin 7 kilometre derinliğinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. AFAD'dan edinilen bilgiye göre, depremim yaşandığı bölgede olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

(Uğur Ulu/İHA)

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