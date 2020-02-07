07.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:00

Drone destekli görüntü

İşmakinalarından görüntü

İşmakinası operatörü Hanifi Yıldız'ın konuşması

İş makinalarının boyunu geçen kardan detay Muş'ta 26 köye ulaşım sağlanamıyor

Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 26 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 26 Köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Tipi sonucu kapanan, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler grup köy yolu ise 8 gündür açılamıyor.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 6 metreye ulaştığı Üçevler grup köy yolunda ekipler, sertleşen karı önce kepçeler yardımıyla dağıtıyor, ardından rotatif (kar savurma aracı) aracıyla yoldan temizliyor.

İl Özel İdaresi Genel sekreteri Şehmuz Yentur, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 köy yolunun ulaşıma kapandığını, Üçevler grup köy yolunun ise yaklaşık 8 gündür kapalı olduğunu söyledi.

Bu sene bölgede tipinin de etkili olduğunu vurgulayan yentur, şöyle konuştu:

"Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer, yer 6 metreye çıkıyor, Ekiplerimiz bölgede 2 rotatif, kato ve 2 kepçe ile çalışıyor. En kısa zamanda vatandaşlarımızın yol ulaşımını açmaya çalışıyoruz." Dedi

Kaynak: AA

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