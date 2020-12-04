24 ton sahte deterjan ele geçirildi

Muş'un Varto ilçesinde bir depoda 24 ton sahte deterjan ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş'un Varto ilçesinde bir depoda 24 ton sahte deterjan ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan aramaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılıkla Mücadele ve Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Hatay'dan Muş'un Varto ilçesine sahte deterjan getirildiği bilgisi üzerine, 2 Aralık'ta ilçedeki bir depoda arama yapıldı.

Aramada, 10'ar kilogramlık 2 bin 400 pakette 24 ton sahte deterjan ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız