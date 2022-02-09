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Muş'ta 23 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Muş'ta 23 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

MUŞ (İHA) - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren kar, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle 2 bin rakım üzerindeki dağ köylerinde tipi nedeniyle kapanan yollarda çalışmalarını sürdüren il özel idaresi ekipleri, köylere ulaşım verebilmek için gece gündüz çalışıyor. Ekipler, zorlu coğrafyadaki tipi ve çığ riskine rağmen görüş mesafesinin düştüğü bölgeleri adım adım ilerleyerek vatandaşın ulaşımını sağlamaya çalışıyor.

(Uğur Ulu-İHA)

Muş'ta 23 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

kar, Muş, Güncel, Haber

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