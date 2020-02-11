Muş'ta 223 güvenlik korucusu göreve başladı

11.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:10

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen iki haftalık eğitimi başarıyla tamamlayan 223 güvenlik korucusu göreve başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende güvenlik korucuları silah başında yemin etti.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, törende yaptığı konuşmada, kentteki güvenlik korucusu sayısının 2 bin 250'ye ulaştığını söyledi.

Bunun önemli bir rakam olduğunu belirten Gündüzöz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti herkese silah emanet etmez. Silah emanet ettiği son derece sayılı meslek vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet ve güvenlik korucularımız, devletin verdiği silahı namusu olarak en iyi şekilde koruyan birimlerdir. Korucularımız, güvenliğin sağlanmasında jandarma kuvvetleri ve emniyet güçlerinin yanında bizim için son derece değerli bir kuvvettir." diye konuştu.

Ülkenin gelişmesini, ilerlemesini istemeyen dahili ve harici düşmanların olduğunu vurgulayan Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devletine atıp tutan, TSK'ye, kahraman jandarmamıza, emniyetimize, güvenlik korucularına, bu vatan için canını dişine takarak görev yapan her kademedeki asker ya da sivil memura ve bürokrata saldıranlar var. Bunlar çeşitli unvanların arkasına sığınmışlar. Bu memleketin kaymağını ve kaynağını yiyerek, terör örgütünün uzantısı bir siyasi partiyi de arkasına alarak saldırmaya çalışıyorlar. Hala akıllarında kazdıkları çukurlar var ama o günler geçti. Türkiye, güçlü bir devlet. Sonunuz geldi. Dağlarda 500'ün altında terörist kaldı, bu iş bitecek. Dışarıda çeşitli hainler var. Bunlar içerideki hainlerle çeşitli kisveler altında iş birliği halinde güvenlik güçlerimize hain pusular kurmaya çalışıyorlar."

İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ise hazırlayıcı zorunlu eğitimi başarıyla tamamlayan güvenlik korucularının yemin törenini gururla izlediklerini ifade etti.

Güvenlik korucularının dosta güven, düşmana korku verdiğini aktaran Baykal, "Milletimizin gurur kaynağısınız. Güvenlik güçlerimize bu değerli gençleri kazandıran ailelerimizi saygıyla selamlıyorum. Evlatlarınızla, kardeşlerinizle, eşlerinizle ve babalarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Şanlı bayrağımız ve namusumuz olan silahınızın üzerine el koyarak gür sesinizle ettiğiniz yemininiz, göreviniz boyunca en zor koşullarda dahi sizlere yol gösterecektir." diye konuştu.

Törene, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, askeri yetkililer, kurum amirleri, aileler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA