Muş'ta 22 köy yolu ulaşıma kapandı
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Muş'ta 22 köy yolu ulaşıma kapandı

25.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:14
Muş'ta 22 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta 2 gündür özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta 2 gündür özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl genelinde etkili olan kar yağışı, köylerde de ulaşımı aksattı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışma başlattıklarını ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yoğun tipi ve fırtına nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Fırtınanın dinmesiyle ekiplerin yeniden çalışma başlatacağını belirten Yentür, en kısa sürede kapalı 22 köy yolunu yeniden ulaşıma açacaklarını bildirdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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