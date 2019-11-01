Muş'ta 21 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

01.11.2019 23:48

Muş'ta, 21 ayrı suçtan hakkında 34 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda "hırsızlık", "nitelikli olarak konut ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme" suçlarından 21 ayrı dosyadan 34 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, il merkezinde gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA