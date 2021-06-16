Muş'ta 2020-2021 eğitim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Muş'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yılsonu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Muş'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yılsonu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali İlker Gündüzöz, eğitim hizmetinin toplumda en yaygın talep edilen hizmetlerden biri olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde geçen eğitim öğretim dönemini geride bıraktıklarını belirten Gündüzöz, bunun arzu edilen bir şey olmadığını aktardı.

Eğitim ordusunun bir neferi olarak görev yaptıklarını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Toplumu bu kadar ilgilendiren ve önemsediğimiz bir hizmet olan eğitimin salgın sürecinde herkese eşit bir şekilde götürülmesi önemliydi. Bu yıl önemli bir yatırım yapıyoruz. Hem merkeze hem ilçelerimize, bazı belde ve köylerimize ilave okul binaları, derslik inşaatları ya ihale edildi ya yapımına başlandı ya da ihale süreci devam etmekte. Bunun yanında okulla birlikte spor salonu, pansiyon gibi çeşitli binaların da aynı süreçten geçtiğini söylememiz lazım. Önemli bir fiziki yatırım var. Muş genelinde derslik başına düşen öğrenci sayımız ortalama 23. Bu kötü bir ortalama değil. Yeni yapılan yatırımlarla ortalamamız daha iyi duruma gelecek. Öğretmen mevcudu bakımından çokta kötü değiliz ama açığımız var. Bu açık zamanla kapanıyor."

Ailelerin, çocukların eğitimine daha fazla katkı sunması için ekstra çaba harcanması gerektiğini aktaran Gündüzöz, "Bir ilde veli, öğretmen ve öğrenci üçlüsünü etkin bir şekilde o ortama alamazsak başarılı olamayız. Eğitim bizim için son derece önemli. Bir valiyi de bir doktoru da yetiştiren öğretmenlerdir. Eğer eğitim hizmetleriniz kaliteli olursa elde ettiğiniz insan kaynağı daha kaliteli olur. Biliyoruz ki ders saati belli sürelerle sınırlı, okuldan sonra da öğrencinin bir öğrenme yaşamı var ve ev ortamında da desteklenmeye ihtiyacı var. Eğitim aslında 24 saat devam eden bir süreç." ifadelerini kullandı.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, şube müdürleri ve idareciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım