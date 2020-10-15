Muş'ta 2 kilometre bisiklet yolu yapıldı

Muş Belediyesi, hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla 2 kilometrelik bisiklet yolu yapılarak vatandaşların hizmetine sundu.

Muş Belediyesi, hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla 2 kilometrelik bisiklet yolu yapılarak vatandaşların hizmetine sundu.

Dörtyol Kavşağı'ndan başlayarak Tren Garı'na kadar devam eden bisiklet yolu tamamlandı.

İstasyon Caddesi Üstyapı Yenileme Projesi kapsamında bu yıl yapımına başlanan bisiklet yolu boyama çalışmalarının ardından kullanıma açıldı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, bugüne kadar vatandaşların beklentilerini karşılamak ve ihtiyaç duyulan hizmetleri hayata geçirmek için tüm imkanlarını kullandıklarını söyledi.

Şehrin geneline hitap eden projelerin yanı sıra çocukların ve gençlerin faydalanabileceği çalışmaları da yapmaya çaba gösterdiklerini ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıllarda içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu gibi yer altı hatlarını yenilediğimiz İstasyon Caddesi'nin üst yapısını da yenileyerek daha güzel bir Muş'un inşası ve ihyası için hedeflerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Bu caddemizdeki yenilikleri de zaman zaman uygulamaya devam ediyoruz. Yaklaşık 2 ay önce ekip arkadaşlarımızın karayolları kavşağından tren garına kadar gidiş gelişli 2 kilometrelik bisiklet yolunun yapımına başlandı. Kısa sürede tamamlanan bisiklet yolumuzu hizmete açmanın sevincini yaşadık. Artık gençlerimiz, bisiklet severler güvenli bir alanda bisiklet sürebilecek. Buna benzer çalışmalarımızı farklı güzergahlarda da uygulamak için planlamalar yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım