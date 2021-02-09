Muş'ta 2 hırsızlık olayına karışan 4 kişi yakalandı

Muş'ta 2 hırsızlık olayına karışan 4 kişi yakalandı; çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Şubat'ta Zafer Mahallesi'nde bir ikametten musluk, pencere kolu ve koltuk metal kenarlığı çalan 1 şüpheli, çuval içerisinde çalınan malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

7 Şubat'ta Dere Mahallesi'nde bir iş yerinden muhtelif gıda malzemeleri çalan 3 şüpheli çocuk çalınan malzemelerle yakalandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız