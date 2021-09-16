Muş'ta 2 bin 850 rakımdaki köy yolları sıcak asfaltla kaplandı

Sarp dağlardaki köy yolları sıcak asfaltla buluştu

MUŞ - Muş'ta kışın yoğun Kar yağışı ve tipi nedeniyle sürekli ulaşıma kapanan 10 köy ve 21 mezra yolunun ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolu sıcak asfaltla kaplandı.

Muş İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılı yatırım programına alınan merkeze bağlı 25 Üçevler, Alaniçi, Ekindizü, Arıköy, Ağıllı, İnardı, Ilıca, Kayalısu, Cevizlidere ve Bağcılar grup köy yolu ilk kez sıcak asfalta buluştu. Deniz seviyesinden 2 bin 850 metre yükseklikteki Kurtik Dağı Çavuştepe mevkiinde yapılan çalışmaları inceleyen yol kontrol mühendisi Necmettin Asya, 10 köy 21 mezraya ulaşımının sağlandığı grup köy yolunda ilk kez sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Amaçlarının yol konforunu artırmak ve standardı yükseltmek olduğunu ifade eden Asya, "Bu yıl 5,7 kilometre yolu sıcak asfalt yatırım programına aldık. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığı 10 metreye ulaşmakta. Vatandaşımızın eğitim ve sağlık hizmetleri aksamasın diye yazın asfaltlama çalışması kışın ise kar temizleme çalışması yapıyoruz. Sıcak asfaltlama yapılınca yolun standartları yükseliyor. Buradaki 5,7 kilometrelik sıcak asfaltın maliyeti 2 milyon 714 bin lira civarında" dedi.