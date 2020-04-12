Muş'ta 2 bin 500 metre rakımlı yolda, 7 metre karla mücadele MUŞ'ta havaların ısınmasıyla birlikte 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler köy grup yolunda kar temizliği çalışmaları devam ediyor.

MUŞ'ta havaların ısınmasıyla birlikte 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler köy grup yolunda kar temizliği çalışmaları devam ediyor. İl özel idaresi ekipleri, yaklaşık 7 metre kalınlığındaki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çaba gösteriyor.

Kentte 2 bin 500 rakımlı Çavuştepesi çevresindeki 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı 22 kilometrelik Üçevler köy grup yolu kar yağışı ve fırtına sebebiyle aralık ayında ulaşıma kapandı. Düşük rakımdaki 47 kilometrelik alternatif yolla ulaşımın sağlandığı bölgede il özel idaresi ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 4 ay kapalı kalan grup yolunda kar temizliğine başladı. Yaklaşık 7 metre kalınlığındaki kar kütleleri iş makinesi ile parçalanırken rotatifle de püskürtülmesi sağlanıyor. Arkadan gelen bir kepçenin de yolu temizlediği bölgede ekipler çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 2500 rakımlı Çavuştepesi'nden geçen Üçevler köy grup yolunun kış mevsiminde kapalı olduğu için 9 mezra ve 22 köye 47 kilometre uzunluğundaki Derecik, Ilıca, Ağıllı, Ekindüzü grup yolundan ulaşım sağlandığını söyledi. Nisan ayında havaların ısınmasıyla birlikte 22 kilometrelik yolun açılması için çalışmaların başlatıldığını belirten Yentür, "Kış ayı boyunca grup yolu kar yağışı ve fırtına sebebiyle kapalı kalıyor. Kar kalınlığı yer yer 6-7 metreyi bulan bu bölgede yol açma çalışmaları başladı. 5 günde 22 kilometrelik yolun yarısını ulaşıma açabildik. En geç 5 gün içerisinde kalan bölümü de temizleyerek burada ulaşımı yeniden sağlayacağız" diye konuştu. Çavuştepe mevkiinde rotatifle çalışan operatör Celal Tümer, kar kalınlığının yer yer 6-7 metreyi bulduğu yolda çalışmaların güçlükle sürdüğünü söyledi.

Kaynak: DHA