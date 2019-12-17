Muş'ta 2 belediye başkanına terör gözaltısı
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Muş'ta 2 belediye başkanına terör gözaltısı

Muş'ta Bulanık ve Varto ilçelerinin HDP'li belediye başkanları ile iki meclis üyesi, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

17.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:32
Muş'ta 2 belediye başkanına terör gözaltısı

'ta ve ilçelerinin HDP'li belediye başkanları ile iki meclis üyesi, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve meclis üyesi Eylem Saruca ile Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan ve meclis üyesi Mahmut Yalçın, gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Varto ve Bulanık belediyeleri önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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