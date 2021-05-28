Muş'ta 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Muş'ta 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muş'ta 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş'ta polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 19 ayrı dosyadan, 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Muş'ta polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 19 ayrı dosyadan, 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 25 Mayıs 2021 günü kent merkezinde yapılan operasyonda; 14 ayrı yaralama, 1 silahla tehdit, 1 konut dokunulmazlığını ihlal etme, 2 ayrı uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma, 1 bıçak veya aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından 19 ayrı dosyadan toplam 18 yıl, 1 ay, 8 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahsın yakalandığı kaydedildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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