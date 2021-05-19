Muş'ta 19 Mayıs balkonlardan kutlandı
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Muş'ta 19 Mayıs balkonlardan kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Yerel

- Muş'ta 19 Mayıs balkonlardan kutlandı Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonlarına çıkarak hoparlörden okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

- Muş'ta 19 Mayıs balkonlardan kutlandı

MUŞ - Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonlarına çıkarak hoparlörden okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle 19 Mayıs kutlamalarının yapılamadığı bu yıl Hürriyet Mahallesindeki bir site bahçesinde hoparlör yardımıyla vatandaşları evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı okumaya davet etti. Saatler 19.19'u gösterdiğinde okunan İstiklal Marşı'na vatandaşlar tarafından pencere ve balkonlardan Türk bayraklarıyla eşlik edildi. Ardından çocuklar için kısa süreli müzik çalınarak eğlenmeleri sağlandı.

İstiklal Marşına eşlik eden çocuklardan Ada Özmen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerinin bugün evlerinin bahçesine gelerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladıklarını söyledi.

İstiklal Marşı okuyup ardından şarkı dinlediklerini ifade eden Özmen, "Çok eğlendik. Korona virüs olduğu için toplu olarak kutlayamadık ve evimizin bahçesinde kutlamak zorunda kaldık." dedi.

Site sakinlerinden Esma Toplu ise pandemiden dolayı etkinliklerin pek yapılamadığını ifade ederek, "Bugün bahçemizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çok güzel etkinlik yapıldı. Herkes balkonlardan katıldı. Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Çocuklarımız çok eğlendi. Çok memnun kalındı. İstiklal Marşı okundu ve hep birlikte eşlik ettik. Çok motive olduk. Özellikle çocuklar içinde, bizler içinde çok iyi oldu. Teşekkür ederiz." diye konuştu.

Muş'ta 19 Mayıs balkonlardan kutlandı
Muş'ta 19 Mayıs balkonlardan kutlandı
Muş'ta 19 Mayıs balkonlardan kutlandı
Muş'ta 19 Mayıs balkonlardan kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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