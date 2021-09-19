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Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü töreni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na valilik, belediye ve gaziler derneği tarafından çelenk bırakılarak, saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Piyade Üsteğmen Eren Başak, bugün her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Törene Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Elitok, siyasi parti temsilcileri, gaziler, polis ve askeri erkan ile katıldı. Tören yapılan konuşmanın ardından sona erdi. - MUŞ

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü töreni

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