Muş'ta 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Muş'ta 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

07.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:00
Muş'ta 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muş'ta 8 hırsızlık suçundan 18 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muş'ta 8 hırsızlık suçundan 18 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması amacıyla 6 Ocak'ta kent merkezinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 hırsızlık dosyasından 18 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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