: Muş'ta 179 köye ulaşım sağlanamıyor

08.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:35

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken 179 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kapanan köy yollarında yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muş Belediyesi ekipleri de kent merkezinde ana ve ara yollarda karla mücadeleyi sürdürüyor.

Kentteki esnaflarda iş yerlerinin çatılarında biriken karları küreklere kardan temizlemeye çalışıyorlar.

Kaynak: AA

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