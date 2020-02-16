Muş'ta 17 köy yolu ulaşıma kapandı

16.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:37

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.



Muş'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 27 köy yolundan 10'u il özel idaresi ekipleri tarafından açıldı. Yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, 17 köy yolunda da aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. - MUŞ

Kaynak: İHA