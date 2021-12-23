Muş'ta 1600 rakımlı dağ köyleri kara gömüldü - Haberler
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Muş'ta 1600 rakımlı dağ köyleri kara gömüldü

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Muş'ta 1600 rakımlı dağ köyleri kara gömüldüMUŞ Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi 1600 rakımlı dağ köylerini kara gömdü.

MUŞ (İHA) - Muş'ta 1600 rakımlı dağ köyleri kara gömüldü

MUŞ Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi 1600 rakımlı dağ köylerini kara gömdü.

Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava kırsaldaki yaşamı olumsuz etkiliyor. Merkeze 34 kilometre mesafede bulunan Savaşçılar köyündeki tek katlı evler kara gömülürken, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede besicilik yapan vatandaşlar, hayvanlarını günde iki defa kar üzerinde besliyor. Hayatın durma noktasına geldiği köylerde, iş makinelerinin giremediği sokaklar ise hedik (kar ayakkabısı) yardımıyla açılıyor.

Köy sakinlerinden Selim Güler, kar kalınlığının köyde 1 metreyi aştığını belirterek, karda yol açmanın çok zor olduğunu söyledi. Güler, "Karda ulaşım zor. İş makineleri sokaklar dar olduğu için buralara giremiyor, ondan dolayı hedikleri kullanıyoruz. Komşularımıza bu şekilde gidip geliyoruz" dedi.

Muş'ta 1600 rakımlı dağ köyleri kara gömüldü

Muş'ta 1600 rakımlı dağ köyleri kara gömüldü

Muş'ta 1600 rakımlı dağ köyleri kara gömüldü

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