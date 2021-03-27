Muş'ta aralıksız yağan kar 159 köy yolunu ulaşıma kapattı

Muş'ta aralıksız yağan kar 159 köy yolunu ulaşıma kapattı Muş'ta kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi Muş'ta iki gündür etkili olan kar yağışıyla ulaşıma kapanan 159 köy yolunda mücadele eden kar kaplanları, vatandaşların ulaşımını sağlamak için hummalı çalışma yürütüyor.

Muş'ta aralıksız yağan kar 159 köy yolunu ulaşıma kapattı

Muş'ta kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi

MUŞ - Muş'ta iki gündür etkili olan kar yağışıyla ulaşıma kapanan 159 köy yolunda mücadele eden kar kaplanları, vatandaşların ulaşımını sağlamak için hummalı çalışma yürütüyor.

Kentte olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlkbahar mevsiminin beklendiği kentte aniden bastıran kar yağışıyla kara kış geri geldi. İl genelinde ulaşıma kapanan 159 köy yolunda yol açma çalışması başlatan il özel idaresinin kar kaplanları, yolları yeniden ulaşıma açmak için kış mesaisine kaldıkları yerden devam ediyor. Merkeze bağlı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ve tipinin etkili olduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşıyor.

"İlkbahar mevsimini beklerken bir anda bir metre kar yağdı"

2 gündür köy yolunun yağış nedeniyle kapalı olduğunu ifade eden Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, "Biz ilkbahar mevsimini beklerken bir anda bir metre kar yağdı. Burada fırtına oldu, elektrik telleri koptu, yollar kapandı, erzakımız kalmadı ve bir türlü ulaşım sağlayamadık. İl özel idaresi ekipleri gelip yolumuzu açtı, ulaşımımız sağlandı ve bizlere erzak ulaştı. Şu an şehir merkezine gidip ihtiyaçlarımızı tamamıyla karşılayabiliriz. Devletimize, köyümüz adına teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU