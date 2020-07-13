Muş'ta 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kano gösterisi yapıldı Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kano gösterisi yapıldı.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kano gösterisi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sporcular, Murat Nehri kenarında bir araya geldi.

Burada kano yapan sporcular, Türk bayrakları açtı. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hem millet iradesine hem de ülkenin istikbaline kast ederek darbe girişiminde bulunduğunu anımsattı.

Bu gece gösterilen kahramanlığın yıl dönümü dolayısıyla etkinliklerin düzenlendiğini belirten Güler, "Bu etkinliklerle 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacağız, unutturmayacağız düsturuyla mesajımızı vermiş olacağız. Bugün burada görüldüğü gibi tarihi Murat Köprüsünün altından akan nehirde çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gördü." diye konuştu.

Kaynak: AA