Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit kabirleri ziyaret edildi.

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MUŞ - Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit kabirleri ziyaret edildi.

Muş Valiliği tarafından düzenlenen programa Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kamu kurum amirleri, şehit yakınları, askeri erkan, polis ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, şehitler için eller semaya açıldı. Duaların edildiği program, şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Akabinde, Salih-Muhlise Çağlayan Camisinde şehitler için mevlit ve hatim okutuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu