Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
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Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
16.07.2020 00:21 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:30

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Muş Valiliği tarafından gün içerisinde düzenlenen programlar akşam da devam ettirildi. Alana gelen vatandaşlar, yapılan kontrollerin ardından teker teker içeri alındı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Belediye Meydanı'na kurulan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisinde, hain darbe girişimi sırasında yaşanan olaylar fotoğraflarla anlatıldı.

Sosyal mesafe kuralları kapsamında açılışı yapılan sergi Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve vatandaşlar tarafından gezildi.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sancak koşusu düzenlendi. VEDAŞ önünde başlatılan koşu, Belediye Meydanı'nda sona erdi.

Meydana ellerinde Türk bayrakları ile gelen vatandaşlara hitap eden Vali Gündüzöz, bugün burada demokrasi ve milli birlik günü münasebetiyle toplandıklarını söyledi. Herkesin bugünü hatırlaması gerektiğini belirten Vali Gündüzöz, "Hepinizin bugünü, hepimizin hatırlaması gerekiyor. Çünkü tarihte öyle günler var ki bugünleri unutmak o millet için, o toplum için yok olmaya doğru giden yolun başlangıcı. Bazı günler asla unutulmaz. Bugünlerin bazısı hüzünlü olabilir, bazısı insanlara kaybettiğimiz günler olabilir, bazısı kayıpsız zaferlerle kazandığımız elde ettiğimiz günler olabilir. Ama işte o tarihler unutulmaması gereken tarihlerse milletin asla unutmaması gerekir. 15 Temmuz'da bizim tarihimiz açısından öyle bir gün. Bakın 1071'i unutuyor muyuz? Unutursak 26 Ağustos 1071'i bu vatan olmaz. ya da 29 Ekim'i, 23 Nisan'ı. işte bu tarihler milletin ortak olduğu, duygularının tekrar tekrar bir arada herkese haykırma için depreştiği günler. Onun için 15 Temmuz'u asla unutmayacağız" dedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise dördüncü yılı yaşanan karanlık geceyi unutmadıklarını belirterek, "Sizlerle el ele, gönül gönüle, yürüye yürüye olmamamızın üzüntüsü içerisindeyiz. Bugün tarihte ilelebet adı ihanet gecesi olarak kalacak bir gece, bugün bir ses, bir sala ile sabahı muzaffer olacak bir gün, bugün 80 milyon isimsiz ve silahsız kahramanın destan yazdığı bir gün. ve bugün bağrımızdan kopan 250 canın şehadetiyle şereflendiği bir gün. 4 yıl önce bugün 15 Temmuz akşamı bu ülkenin geleceğine kast edildi. Bir grup hain bu ülkenin onurunu, bu ülkenin şahsiyetli halkına karşı kurşun sıktı. Her şeyi planlamıştırlar, bütün hesapları yapmıştılar ancak Allah'ın hesabını işin içine katmamıştılar" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından mehteran takımı tarafından gösteri yapıldı. Daha sonra ise Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunup, dualar edildi.

Program, camilerden salaların okunması ile sona erdi. Alandaki vatandaşlar, programın ardından sessiz bir şekilde dağıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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