Muş'ta 15'i öğrenci, 50 kişi karda mahsur kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş'ta 15'i öğrenci, 50 kişi karda mahsur kaldı

Muş'ta 15'i öğrenci, 50 kişi karda mahsur kaldı
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Güncel

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezden köye dönüş yapan biri öğrenci servisi 10 araç ve içerisindeki 50 kişi, yolda mahsur kaldı.

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezden köye dönüş yapan biri öğrenci servisi 10 araç ve içerisindeki 50 kişi, yolda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu öğrenci ve vatandaşları kurtardı.

Muş'ta yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Merkezden Kızılağaç Beldesi'ne bağlı Güdümlü Mezrası'na gitmek isteyen 10 araç, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Biri öğrenci servisi olmak üzere 10 araçta mahsur kalan 50 kişi için İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. İl Özel İdaresi ekipleri, karın geçit vermediği yolda temizleme çalışması başlattı. İş makinesi operatörünün kar yağışı ve sis nedeniyle yolu görememesinden dolayı vatandaşlar yardımcı oldu. Vatandaşın iş makinesi önünde yol göstermesiyle güçlükle ilerleyen karla mücadele ekipleri, 3 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı. Böylelikle yolda mahsur kalan araç ve içerisindekiler, köylerine ulaştırıldı.


Muş'ta 15'i öğrenci, 50 kişi karda mahsur kaldı

Muş'ta 15'i öğrenci, 50 kişi karda mahsur kaldı

Muş'ta 15'i öğrenci, 50 kişi karda mahsur kaldı

Muş'ta 15'i öğrenci, 50 kişi karda mahsur kaldı

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

 MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title